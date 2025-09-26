Путешествия
Женщина проникла на территорию аэропорта в США и угнала шаттл

The People: Женщина угнала шаттл в аэропорту Чикаго для проверки безопасности
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Женщина проникла на территорию аэропорта в США и угнала шаттл. Об этом пишет издание The People.

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября в аэропорту Мидуэй в американском Чикаго. 39-летняя девушка проникла на территорию авиагавани, угнала шаттл и выехала на рулежную дорожку. Затем она вышла из автобуса и зашла в здание аэропорта.

Позже она сказала полиции, что сделала это для «проверки безопасности». Ей предъявили обвинение в незаконном проникновении в аэропорт. После ареста женщина сообщила полиции, что у нее раньше были проблемы с психическим здоровьем.

Ранее 19-летняя россиянка попыталась улететь за границу с украденными в аэропорту часами. Она забрала их из контейнера во время прохождения предполетного контроля.

    Все новости