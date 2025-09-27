Спорт
13:28, 27 сентября 2025Спорт

Дегтярев оценил восстановление членства Паралимпийского комитета России

Министр спорта Дегтярев: Восстановление членства ПКР станет ориентиром для МОК
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев отметил, что это событие может повлиять на принятие решений международных спортивных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК), о допуске российских спортсменов. «Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC. (...) Убежден, что этот прецедент станет ориентиром для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — заявил министр.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки. Это позволит российским паралимпийцам вернуться на международные соревнования с национальными атрибутами.

Ранее Дегтярев фразой «лед тронулся» описал переговоры о допуске россиян на мировые турниры. Он отметил, что в этом деле наметился прогресс.

    Все новости