Дегтярев оценил восстановление членства Паралимпийского комитета России

Министр спорта Дегтярев: Восстановление членства ПКР станет ориентиром для МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев отметил, что это событие может повлиять на принятие решений международных спортивных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК), о допуске российских спортсменов. «Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC. (...) Убежден, что этот прецедент станет ориентиром для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — заявил министр.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки. Это позволит российским паралимпийцам вернуться на международные соревнования с национальными атрибутами.

Ранее Дегтярев фразой «лед тронулся» описал переговоры о допуске россиян на мировые турниры. Он отметил, что в этом деле наметился прогресс.