Европейскую страну обвинили в желании нажиться на поставках нефти

Сийярто: Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию

Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию после ее возможного отказа от российского сырья. В желании заработать на импорте энергоресурса европейскую страну обвинил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Загреб добивается того, чтобы Будапешт перестал покупать российское сырье. Таким образом, Хорватия останется единственным возможным поставщиком. В то же время на фоне ограничения поставок российских энергоресурсов компании соседней страны значительно повысили транзитную плату за нефть и начали больше зарабатывать на Венгрии.

Ранее президент США Дональд Трамп убежденно заявлял, что венгерский президент Виктор Орбан обязательно откажется после взаимных переговоров с США от импорта российских энергоресурсов. Однако тот отметил, что в стране не желают отказываться от закупок российских энергоносителей, чтобы не терять миллиарды долларов и четыре процента ВВП.

Как заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, стремление Словакии и Венгрии сохранить импорт российской нефти, не поддаваясь на давление Брюсселя и Вашингтона, связано, помимо географических обстоятельств, а именно отсутствия выхода к морю, еще и с тем, что заводы стран способны перерабатывать только нефть Urals. Для изменения ситуации предприятия пришлось бы полностью переоборудовать, что повлекло бы дополнительные и значительные траты, которые Евросоюз не намерен компенсировать.