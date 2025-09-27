Спорт
Хетафе
1:1
Завершен
Леванте
Испания — Примера|7-й тур
Комо
1:1
2-й тайм
live
Кремонезе
Италия — Серия А|5-й тур
Локомотив М
0:0
2-й тайм
live
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Майнц
0:2
2-й тайм
live
Боруссия Д
Германия — Бундеслига|5-й тур
Челси
1:0
1-й тайм
live
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|6-й тур
ХК Сочи
0:0
Перерыв
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:1
Перерыв
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:01, 27 сентября 2025Спорт

Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой

Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой в Самаре перед матчем РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Болельщика московского «Динамо» задержали после попытки пройти на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» в Самаре с шарфом, на который была нанесена нацистская символика. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным полиции, 43-летний фанат «Динамо» попытался пройти на стадион с атрибутикой, украшенной кельтским крестом, который относится к нацистской символике и использовался фашистами во время Второй мировой войны. Сотрудники на входе пресекли попытку пронести предмет и доставили нарушителя в участок для разбирательства.

В отношении болельщика составлен административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения компетентными органами.

Встреча между «Динамо» и «Крыльями Советов» прошла 26 сентября. Москвичи одержали победу со счетом 3:2.

