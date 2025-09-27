Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой в Самаре перед матчем РПЛ

Болельщика московского «Динамо» задержали после попытки пройти на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» в Самаре с шарфом, на который была нанесена нацистская символика. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным полиции, 43-летний фанат «Динамо» попытался пройти на стадион с атрибутикой, украшенной кельтским крестом, который относится к нацистской символике и использовался фашистами во время Второй мировой войны. Сотрудники на входе пресекли попытку пронести предмет и доставили нарушителя в участок для разбирательства.

В отношении болельщика составлен административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Материалы направлены для дальнейшего рассмотрения компетентными органами.

Встреча между «Динамо» и «Крыльями Советов» прошла 26 сентября. Москвичи одержали победу со счетом 3:2.