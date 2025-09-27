Спорт
10:08, 27 сентября 2025Спорт

Игрок «Ливерпуля» назвал лучшего российского футболиста в истории чемпионата Франции

Синама-Понголь: Головин — лучший футболист в истории чемпионата Франции
Юлия Герасимова (редактор)
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Нападающий «Ливерпуля» и бывший футболист сборной Франции Флоран Синама-Понголь назвал лучшего футболиста в истории чемпионата Франции. Его слова приводит ТАСС.

По мнению футболиста, им является российский полузащитник «Монако», Александр Головин. «Он уже семь лет выступает за "Монако". Для меня это не сюрприз. Он наслаждается жизнью, игрой, выступает хорошо. Головин — это топ-футболист», — заявил он.

Ранее Головин выбыл на месяц из-за травмы. Россиянин прошел обследование, которое выявило у него серьезные проблемы с мышцей правого бедра.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. По подсчетам портала Transfermarkt, за это время полузащитник из-за различных повреждений пропустил 604 дня. В среднем он получал около трех травм за сезон.

