На Украине объявили в розыск главу «Росатома»

СБУ объявила в розыск главу Росатома Лихачева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Лихачев был объявлен в розыск в 2024 году. Ему заочно предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Глава «Росатома» также внесен в базу украинского сайта Миротворец (признан террористическим и запрещен в России).

Ранее СБУ объявила в розыск председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Незадолго до этого стало известно, что в розыске также числится председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

