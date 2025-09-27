Спорт
Хетафе
1:1
Завершен
Леванте
Испания — Примера|7-й тур
Комо
1:1
Завершен
Кремонезе
Италия — Серия А|5-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Майнц
0:2
Завершен
Боруссия Д
Германия — Бундеслига|5-й тур
Челси
1:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|6-й тур
ХК Сочи
2:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:41, 27 сентября 2025Спорт

Норвежский лыжник оценил разный подход к спортсменам из России и Израиля

Норвежский лыжник Амундсен: Россияне и израильтяне должны быть отстранены
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Норвежский лыжник Харальд Амундсен оценил разный подход к спортсменам из России и Израиля. Его слова приводит Sports со ссылкой на TV2.

Спортсмен заявил, что на данный момент политическая ситуация не позволяет ни россиянам, ни израильтянам участвовать в международных соревнованиях. «Это нонсенс, что Израиль играет в отборе к чемпионату мира по футболу, они должны быть отстранены», — посчитал он.

Ранее портал Israel Hayom заявил, что Израиль избежит санкций. Уточнялось, что вопрос снят с повестки из-за влияния американских официальных лиц.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости