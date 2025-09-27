Норвежский лыжник оценил разный подход к спортсменам из России и Израиля

Норвежский лыжник Амундсен: Россияне и израильтяне должны быть отстранены

Норвежский лыжник Харальд Амундсен оценил разный подход к спортсменам из России и Израиля. Его слова приводит Sports со ссылкой на TV2.

Спортсмен заявил, что на данный момент политическая ситуация не позволяет ни россиянам, ни израильтянам участвовать в международных соревнованиях. «Это нонсенс, что Израиль играет в отборе к чемпионату мира по футболу, они должны быть отстранены», — посчитал он.

Ранее портал Israel Hayom заявил, что Израиль избежит санкций. Уточнялось, что вопрос снят с повестки из-за влияния американских официальных лиц.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».