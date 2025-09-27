Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 27 сентября 2025Мир

Охранять пресс-конференцию Лаврова доверили псу

Захарова: Охранять пресс-конференцию Лаврова в ООН доверили немецкой овчарке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Захарова / Telegram

Пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН доверили охранять псу породы немецкая овчарка. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, прикрепив к посту фотографию собаки.

На фото пес в специальной экипировке сидит возле группы операторов, которые снимали мероприятие. По словам Захаровой, он время от времени начинал лаять.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. Он призвал не забывать об истории и уроках прошлого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

    Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

    Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

    Британский журналист описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне»

    На Западе раскрыли ход НАТО против России

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Стало известно об уничтожении украинских БПЛА

    В США оценили последствия смены позиции Трампа по Украине

    В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

    Охранять пресс-конференцию Лаврова доверили псу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости