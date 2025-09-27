Охранять пресс-конференцию Лаврова доверили псу

Захарова: Охранять пресс-конференцию Лаврова в ООН доверили немецкой овчарке

Пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН доверили охранять псу породы немецкая овчарка. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, прикрепив к посту фотографию собаки.

На фото пес в специальной экипировке сидит возле группы операторов, которые снимали мероприятие. По словам Захаровой, он время от времени начинал лаять.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. Он призвал не забывать об истории и уроках прошлого.