Папа Римский получил подарок от «Феррари»

Глава «Феррари» подарил Папе Римскому руль от гоночного болида Леклера

Руководитель совета директоров компании «Феррари» увиделся с Папой Римским Львом XIV и сделал ему подарок — руль от болида пилота «Скудерии» монегаска Шарля Леклера. Об этой встрече сообщает Romereports.

В рамках визита Элканн преподнес понтифику руль, уточнив, что Леклер действительно пользовался им во время Гран-при «Формулы-1». Спортсмен выступает в «Феррари» с 2019 года и является вице-чемпион сезона 2022 года. Сейчас занимает пятое место в личном зачете всемирно известного чемпионата, имея в копилке 165 очков.

Ранее нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Гонка состоялась в прошлое воскресенье, 21 сентября. Тем временем австралийскому гонщику «Макларена» Оскару Пиастри не удалось завершить гонку, поскольку его болид разбился и на первом же круге выбыл из соревнований.