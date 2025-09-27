Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:15, 27 сентября 2025Интернет и СМИ

В США оценили последствия смены позиции Трампа по Украине

Bloomberg: Смена позиции Трампа не сулит Украине ничего хорошего
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Смена позиции президента США Дональда Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего. Такое мнение выразил колумнист Bloomberg Марк Чэмпион.

«Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», — написал Чэмпион, комментируя слова Трампа о якобы возможном возвращении Украиной территорий.

По мнению колумниста, решения американского лидера стоит рассматривать как «попытку гарантировать, что любые последствия ухода США из Киева не аукнутся ему самому».

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским заявил, что у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что таким образом Трамп пытается получить свою выгоду, а не меняет позицию по Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

    Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

    Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

    Британский журналист описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне»

    На Западе раскрыли ход НАТО против России

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Стало известно об уничтожении украинских БПЛА

    В США оценили последствия смены позиции Трампа по Украине

    В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

    Охранять пресс-конференцию Лаврова доверили псу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости