В США оценили последствия смены позиции Трампа по Украине

Bloomberg: Смена позиции Трампа не сулит Украине ничего хорошего

Смена позиции президента США Дональда Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего. Такое мнение выразил колумнист Bloomberg Марк Чэмпион.

«Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», — написал Чэмпион, комментируя слова Трампа о якобы возможном возвращении Украиной территорий.

По мнению колумниста, решения американского лидера стоит рассматривать как «попытку гарантировать, что любые последствия ухода США из Киева не аукнутся ему самому».

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским заявил, что у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что таким образом Трамп пытается получить свою выгоду, а не меняет позицию по Киеву.