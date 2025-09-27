Мир
Захарова напомнила президенту Финляндии о позоре

Захарова увидела противоречия в словах Стубба об Израиле
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У президента Финляндии нет права на очередную «фальсификацию здравого смысла» после его слов о конфликте на Украине. Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на слова Стубба о том, что «Россия не имеет права продолжать свою агрессию против Украины, а Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине». Захарова вспомнила, что Тель-Авив и Киев все эти годы поддерживали друг друга и оказывали всяческое содействие.

Тем временем в 2023 году Финляндия закупила израильские системы противоракетной обороны, которые обошлись ей в 317 миллионов евро, отметила официальный представитель.

«Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента», — резюмировала Захарова, уточнив, что на деньги ЕС «русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал президента Финляндии Александра Стубба нарциссом. Поводом стали его слова о российском президенте Владимире Путине. Оказалось, что глава финского государства ошибочно приписал Путину высказывание американского генерала Марка Милли.

