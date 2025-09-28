Спорт
15:25, 28 сентября 2025Спорт

Дегтярев анонсировал рассмотрение МОК вопроса о восстановлении членства ОКР

Дегтярев: МОК рассмотрит вопрос о восстановлении членства ОКР в декабре
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев анонсировал рассмотрение Международным олимпийским комитетом (МОК) вопроса о восстановлении членства ОКР в организации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет на ближайшем исполкоме МОК в декабре. «Все идет по плану, мы подготовили еще рад исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», — заявил Дегтярев.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, а также против продления частичной приостановки. Это позволит российским паралимпийцам вернуться на международные соревнования с национальными атрибутами.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

