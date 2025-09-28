Спорт
14:39, 28 сентября 2025Спорт

Глушаков объявил дату прощального матча

Денис Глушаков заявил, что 11 октября сыграет в прощальном матче
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Денис Глушаков в своем Telegram-канале объявил дату прощального матча.

Игра пройдет на подмосковной «Арене Химки» 11 октября. «Сойдутся две легендарные команды — "Спартак" и "Локомотив". Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую», — заявил Глушаков.

Футболист также поблагодарил болельщиков. «За эти шикарные эмоции, которые вы мне дарили», — отметил Глушаков.

Последним клубом Глушакова были «Химки», которые он покинул в феврале этого года. Футболист стал чемпионом России в составе «Спартака» в 2017 году. В том же сезоне он был признан лучшим футболистом РПЛ по версии РФС.

