«Военный обозреватель»: ВС РФ ударили по складам с F-16 ракетами «Кинжал»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам, на которых хранились истребители F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации автора канала, российские войска запустили по целям не менее двух гиперзвуковых ракет «Кинжал». В материале говорится, что укрепленные склады, на которых хранились украинские истребители F-16, были размещены на авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты этого типа способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ворруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отвечать на удары России. ВС РФ в ночь на 28 сентября нанесли комбинированные удары в ряде украинских регионов, в том числе в Киеве и области.