Кремль анонсировал крупное выступление Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», — сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера пообещал сообщить подробности выступления позже.
Ранее Песков заявил, что график президента России похож на доменную печь, так как он тоже не может остановиться. «Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется», — описал он распорядок дня главы государства.