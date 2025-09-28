Кремль анонсировал крупное выступление Путина

Представитель Кремля Песков анонсировал крупное выступление Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», — сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера пообещал сообщить подробности выступления позже.

Ранее Песков заявил, что график президента России похож на доменную печь, так как он тоже не может остановиться. «Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется», — описал он распорядок дня главы государства.