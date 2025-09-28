Россия
14:33, 28 сентября 2025

Кремль анонсировал крупное выступление Путина

Представитель Кремля Песков анонсировал крупное выступление Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление президента России Владимира Путина на следующей неделе. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», — сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера пообещал сообщить подробности выступления позже.

Ранее Песков заявил, что график президента России похож на доменную печь, так как он тоже не может остановиться. «Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется», — описал он распорядок дня главы государства.

