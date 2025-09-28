Ограничения на полеты ввели в российском регионе

На всей территории Пензенской области введены ограничения на полеты

На всей территории Пензенской области введен план «Ковер», подразумевающий ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил глава российского региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности. Мера действует с 23:20 27 сентября.