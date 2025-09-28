Россия
02:23, 28 сентября 2025Россия

Ограничения на полеты ввели в российском регионе

На всей территории Пензенской области введены ограничения на полеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На всей территории Пензенской области введен план «Ковер», подразумевающий ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил глава российского региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС) в целях обеспечения безопасности. Мера действует с 23:20 27 сентября.

