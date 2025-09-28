Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:29, 28 сентября 2025Интернет и СМИ

Раскрыта реакция немцев на провалы Бербок в ООН

Spiegel: Жители Германии стыдятся результатами работы Бербок в Генассамблее ООН
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Выступления председателя 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналены Бербок, а также ее деятельность на этом посту стали причиной насмешек со стороны жителей ФРГ. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — указано в статье.

Издание отмечает, что американский лидер Дональд Трамп в ходе своей речи в ООН подверг критике так называемую «зеленую экономику», которую активно продвигает Бербок. Она в ответ натянуто улыбалась, выслушивая критику в свой адрес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Раскрыта реакция немцев на провалы Бербок в ООН

    МВД раскрыло новый способ мошенничества

    Россиянам назвали пользу груш

    Россиянам назвали способ удлинить новогодние выходные в 2026 году

    Селена Гомес вышла замуж за продюсера

    McDonald's предрекли потерю товарных знаков в России

    В Польше высказались о плане Зеленского

    Власти Украины захотели поднять зарплаты бойцам ВСУ

    Россиянам рассказали об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости