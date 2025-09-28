Раскрыта реакция немцев на провалы Бербок в ООН

Spiegel: Жители Германии стыдятся результатами работы Бербок в Генассамблее ООН

Выступления председателя 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналены Бербок, а также ее деятельность на этом посту стали причиной насмешек со стороны жителей ФРГ. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — указано в статье.

Издание отмечает, что американский лидер Дональд Трамп в ходе своей речи в ООН подверг критике так называемую «зеленую экономику», которую активно продвигает Бербок. Она в ответ натянуто улыбалась, выслушивая критику в свой адрес.