Российские «Герани» окружили Киев

«Страна.ua»: Российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев

Российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Украинской издание опубликовало карту беспилотников над Киевом и областью. «Беспилотники фактически окружили столицу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия атаковала объекты Вооруженных сил Украины в ряде регионов, в том числе Киеве и области.

До этого сообщалось, что по лагерю спецназа Британии в Лупарево Николаевской области Украины был нанесен удар. Подробности о потерях среди украинцев и британских инструкторов не приводятся. Средства нанесения удара также не раскрываются.