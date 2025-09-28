Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 28 сентября 2025Бывший СССР

Российские «Герани» окружили Киев

«Страна.ua»: Российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Российские беспилотники «Герань-2» окружили Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Украинской издание опубликовало карту беспилотников над Киевом и областью. «Беспилотники фактически окружили столицу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Российская армия атаковала объекты Вооруженных сил Украины в ряде регионов, в том числе Киеве и области.

До этого сообщалось, что по лагерю спецназа Британии в Лупарево Николаевской области Украины был нанесен удар. Подробности о потерях среди украинцев и британских инструкторов не приводятся. Средства нанесения удара также не раскрываются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» окружили Киев

    В Норвегии оценили реакцию Евросоюза на новые слова Трампа насчет Украины

    Главную проблему американских студентов объяснили

    Информацию о падении российской ракеты в жилой зоне в Киеве опровергли

    Наемники ВСУ из Латинской Америки попытались оправдаться в соцсетях

    Лавров отказал британскому журналисту в одной просьбе

    Российские бойцы нанесли комбинированный удар по Украине

    Украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации

    На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

    В Киеве сообщили о последствиях ночной атаки ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости