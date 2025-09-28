Россию не переизбрали в две первые группы совета ИКАО

Россию не переизбрали в две первые группы руководящего совета ИКАО

В ходе выборов в совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Россия не переизбрали в две первые группы руководящего совета. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

В первую группу вошли девять стран, в том числе США, КНР и Бразилия. Во второй группе оказались 12 стран, включая Аргентину, Колумбию, Мексику и Индию.

Членов третьей группы, куда входят страны, «обеспечивающие географическое представительство», изберут 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Международной организации гражданской авиации при ООН в Монреале отказались комментировать запрос России на снятие санкций в авиаотрасли. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не просила ИКАО снять ограничения.