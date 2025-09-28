Спорт
Хетафе
1:1
Завершен
Леванте
Испания — Примера|7-й тур
Комо
1:1
Завершен
Кремонезе
Италия — Серия А|5-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Майнц
0:2
Завершен
Боруссия Д
Германия — Бундеслига|5-й тур
Челси
1:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|6-й тур
ХК Сочи
2:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:51, 28 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в кожаном платье

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в черном кожаном платье и туфлях на каблуках. Она написала, что присутствовала на неделе моды. Пост собрал более 25 тысяч лайков.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.

