«Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

«Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 10-й минуте забил нападающий Манфред Угальде. На 36-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Жедсон Фернандеш. На 64-й минуте он сделал дубль.

Таким образом, после 10 матчей «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Пари НН» является аутсайдером и занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе шесть очков. Лидирует московский ЦСКА с 21 очком.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.