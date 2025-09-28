Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:0
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
2:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
21:30, 28 сентября 2025Спорт

«Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

«Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 10-й минуте забил нападающий Манфред Угальде. На 36-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Жедсон Фернандеш. На 64-й минуте он сделал дубль.

Таким образом, после 10 матчей «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Пари НН» является аутсайдером и занимает предпоследнее 15-е место, имея в активе шесть очков. Лидирует московский ЦСКА с 21 очком.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

    Опубликованы кадры с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном

    «Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

    Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

    В России рассказали о планах главкома ВСУ отправить в Купянск недовольных радикалов

    ВСУ вновь ударили по инфраструктуре Белгорода

    Стало известно о планах России и Вьетнама построить первую вьетнамскую АЭС

    Макгрегор рассказал о совете от Трампа

    Звонок Трампа Орбану из-за российских энергоресурсов прервал его ужин с лечо

    Зеленский заявил о подготовке Россией блэкаута на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости