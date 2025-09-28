Бывший СССР
10:00, 28 сентября 2025

Стало известно об ударе по главной базе ВМС Украины

В николаевском подполье сообщили об ударе по базе ВМС Украины под Очаковом
СюжетРоссийские войска

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил (ВС) РФ в районе города Очакова Николаевской области была поражена главная база Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ», — рассказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях ночной атаки ВС РФ на украинскую столицу. По его словам, повреждения получили около 20 объектов в шести районах города.

Также сообщалось, что российские войска в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на территории Украины. Утверждалось, что больше всего прилетов было зафиксировано в Киеве и области.

