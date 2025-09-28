Интернет и СМИ
17:35, 28 сентября 2025

Симоньян зачитала стихотворение на прощании с мужем Кеосаяном

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила стихотворение своему мужу Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — сказала Симоньян. Затем она зачитала стихотворение, обращаясь к покойному.

Прощание с известным режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началось в Москве в 15:00 28 сентября. Церемонию проводили в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте.

Об уходе из жизни 59-летнего Тиграна Кеосаяна его супруга Маргарита Симоньян рассказала в пятницу, 26 сентября. Кеосаян скончался после того, как перенес клиническую смерть и девять месяцев находился в коме.

