Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:02, 28 сентября 2025Россия

В ДТП с тремя машинами в Москве погиб человек

Три машины столкнулись на севере Москвы, один человек погиб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На севере Москвы три иномарки столкнулись, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«Мужчина погиб в ДТП на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 106 произошло столкновение автомобилей "Бентли", "Хавал" и "Киа". От полученных травм водитель "Киа" скончался», — утверждается в сообщении.

Накануне произошло ДТП с участием каршеринга и легкового автомобиля на Люблинской улице. До этого в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. ДТП произошло в районе Ясенево.

25 сентября в Москве произошла авария с участием двух иномарок, есть пострадавшие. Столкнулись Chevrolet и BMW.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Слуцкий прокомментировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

    На Украине предрекли Зеленскому провал

    Ограничения на полеты ввели в российском регионе

    В ДТП с тремя машинами в Москве погиб человек

    Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

    На Западе раскритиковали Санду перед выборами в Молдавии

    Взрывы прогремели в Киеве

    НАТО решил усилить присутствие в Балтийском регионе

    В Индонезии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости