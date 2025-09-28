В ДТП с тремя машинами в Москве погиб человек

Три машины столкнулись на севере Москвы, один человек погиб

На севере Москвы три иномарки столкнулись, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«Мужчина погиб в ДТП на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 106 произошло столкновение автомобилей "Бентли", "Хавал" и "Киа". От полученных травм водитель "Киа" скончался», — утверждается в сообщении.

Накануне произошло ДТП с участием каршеринга и легкового автомобиля на Люблинской улице. До этого в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. ДТП произошло в районе Ясенево.

25 сентября в Москве произошла авария с участием двух иномарок, есть пострадавшие. Столкнулись Chevrolet и BMW.