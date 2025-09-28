Мир
12:07, 28 сентября 2025Мир

В Кремле прокомментировали приглашение Трампа в Москву

Песков заявил, что приглашение Путина Трампу посетить Москву остается в силе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Приглашение президента России Владимира Путина его американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что дальнейшее решение должна принять американская сторона.

15 августа во время саммита на Аляске Путин пригласил американского лидера в Москву на английском языке. Трамп ответил, что предложение российского президента кажется ему интересным.

