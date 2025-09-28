Спорт
19:49, 28 сентября 2025Спорт

В сборной по лыжным гонкам назвали выступившие против участия россиян страны

Бородавко: Скандинавские страны выступили против участия россиян в турнирах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал страны, которые выступают против участия россиян в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что скандинавские страны не хотят видеть российских спортсменов в категорической форме. «Они понимают, что если вернуть российских спортсменов, то у них будет закрыт путь к пьедесталу почета», — посчитал он.

Ранее стало известно, что международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) хотела вернуть россиян на турниры под своей эгидой. Принять такое решение помешала позиция некоторых членов совета организации.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

