Захарова: Юридический мухлеж в СБ ООН против Ирана шит белыми нитками

Попытки Великобритании, Германии и Франции вернуть против Ирана старые санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) являются мухлежом, а юридические санкции шиты белыми нитками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что, согласно резолюции 2231, стороны сначала должны разобрать претензии в механизме по решению споров, а обращение в СБ ООН допустимо только в том случае, если обсуждение зашло в тупик. По словам Захаровой, «евротройка» решила обойти эту процедуру.

«С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами. А они — “серийные” нарушители резолюции 2231», — написала Захарова.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США в невозможности ведения переговоров. США могут снова ударить по иранским ядерным объектам или устроить покушение на чиновников исламского государства.