15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

15-летнюю спортсменку, выступавшую за Нижегородскую область на турнире по настольному теннису в Чебоксарах, дисквалифицировали на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Во время соревнований «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева», проходивших с 21 по 24 августа, теннисистка была раздосадована поражением и бросила ракетку. Та попала в голову 12-летней спортсменке, выступавшей на турнире в своей возрастной категории, и отскочила в голову еще одному человеку.

Инцидент рассматривала спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России. Было принято решение дисквалифицировать спортсменку на полгода. Еще на шесть месяцев та дисквалифицирована условно.

