09:15, 29 сентября 2025Спорт

15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

Теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

15-летнюю спортсменку, выступавшую за Нижегородскую область на турнире по настольному теннису в Чебоксарах, дисквалифицировали на полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Во время соревнований «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева», проходивших с 21 по 24 августа, теннисистка была раздосадована поражением и бросила ракетку. Та попала в голову 12-летней спортсменке, выступавшей на турнире в своей возрастной категории, и отскочила в голову еще одному человеку.

Инцидент рассматривала спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России. Было принято решение дисквалифицировать спортсменку на полгода. Еще на шесть месяцев та дисквалифицирована условно.

Ранее независимый комитет по рассмотрению нарушений дисквалифицировал регбистку сборной Франции Аксель Бертумье за укус соперницы в матче четвертьфинала Кубка мира против Ирландии. Спортсменка пропустит 12 встреч.

    Все новости