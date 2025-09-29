В России предрекли ВСУ ответ за гибель ребенка при ударе БПЛА по Подмосковью

Депутат Колесник предрек ВСУ ответ за гибель ребенка при ударе БПЛА

Атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье, в результате которой погибли 76-летняя пенсионерка и ее правнук, — это не первая террористическая атака Киева на мирное население, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Перед этим был Сочи. Перед этим был Форос. Недавно был нанесен удар по Белгороду. Сейчас погибли бабушка и правнук. Гражданские люди, вообще не представляющие никакой опасности. Эти дроны попытались прорваться к Москве. Нацелены они были не на оборонные объекты, потому что они все хорошо защищены. Они бьют по гражданским. Это называется террористическая атака», — заявил Колесник.

По словам депутата, ВСУ наносят удары по гражданским объектам из-за бессильной злобы.

«Не могут они с нашими военными состязаться. Не получается у них. Поэтому они вымещают свою злобу на безоружных мирных гражданах», — добавил он.

Мы будем наноситься удары по военным объектам Украины. Пусть готовятся к очередному массированному удару. Когда он будет, это решит наше командование. Все ответы исчерпаны. Теперь будут только вопросы. И эти вопросы задавать будем мы Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

О трагедии в подмосковном Воскресенске стало известно утром 29 сентября. Жертвами атаки дрона ВСУ и начавшегося после нее пожара стали 76-летняя пенсионерка и ее правнук. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала произошедшее трагедией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что ночью средствам противовоздушной обороны удалось сбить четыре дрона над Воскресенском и Коломной. Он пояснил, что во время пожара в частном доме в Воскресенске не удалось спасти 76-летнюю пенсионерку и ее внука. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

