Безбилетный пассажир пробрался в отсек шасси самолета и не выжил во время полета

Безбилетного пассажира без признаков жизни обнаружили в прилетевшем из Европы в США самолете. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, путешественник решил улететь на другой континент незаконным способом и пробрался в отсек шасси лайнера American Airlines. После приземления борта в международном аэропорту Шарлотт-Дуглас, штат Северная Каролина, сотрудники аэропорта, обслуживающие воздушное судно, нашли бездыханного безбилетника. Они констатировали, что он не выжил во время полета.

На данный момент началось расследование ЧП. Представитель авиакомпании заявил, что активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что подросток тайно пробрался в отсек шасси самолета и улетел в Индию. 13-летний мальчик незаконно проник на борт самолета авиакомпании KAM Air, который готовился к вылету из Кабула.