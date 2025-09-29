Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
11:54, 29 сентября 2025Спорт

Бразильский футболист ЦСКА назвал единственную сложность в Москве

Бразильский футболист ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бразильский футболист московского ЦСКА Матеус Алвес назвал единственную сложность, с которой он столкнулся в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это холод. «Но это вообще минимум, что может быть. Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался», — заявил Алвес.

Бразилец перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле 2025 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

В апреле канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России. «Единственный недостаток — в России сложно получать необходимую экипировку: краги, клюшки, коньки и так далее», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости