Бразильский футболист ЦСКА назвал единственную сложность в Москве

Бразильский футболист ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве

Бразильский футболист московского ЦСКА Матеус Алвес назвал единственную сложность, с которой он столкнулся в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это холод. «Но это вообще минимум, что может быть. Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался», — заявил Алвес.

Бразилец перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле 2025 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

В апреле канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России. «Единственный недостаток — в России сложно получать необходимую экипировку: краги, клюшки, коньки и так далее», — заявил он.