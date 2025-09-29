Спорт
14:44, 29 сентября 2025Спорт

Букмекер досрочно выплатил все ставки на чемпионство ЦСКА

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Букмекерская компания Tennisi выплатила все ставки, сделанные клиентами на победу московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Это произошло после того, как армейцы в 10-м туре чемпионата страны обыграли «Балтику» (1:0) и вышли на первое место в турнирной таблице. До окончания сезона остается еще 20 туров.

Перед стартом сезона коэффициент на победу ЦСКА в РПЛ составлял 14,00. Таким образом, поставившие на армейцев тысячу рублей могли выиграть 14 тысяч.

На данный момент на чемпионство ЦСКА можно поставить с коэффициентом 6,00. Выше котируются шансы «Краснодара» (5,50) и «Зенита» (3,20).

