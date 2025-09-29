Спорт
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
15:26, 29 сентября 2025Спорт

Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

Дасаев: Голкиперу будет легче, если после пенальти запретят добивание
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Бывший голкипер московского Спартака и сборной СССР Ринат Дасаев оценил инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) ввести запрет на добивание после исполнения пенальти. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, вратарям станет легче. «Но, как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе», — добавил Дасаев.

Об инициативе ФИФА по внесению изменений в правила, касающиеся исполнения пенальти, стало известно ранее 29 сентября. В организации обсуждается введение запрета на добивание, если вратарь отразил мяч. В таких случаях планируется назначать удар от ворот.

Дасаев вместе со «Спартаком» дважды выиграл чемпионат СССР, в составе сборной страны он стал вице-чемпионом Европы. В 1988-м Дасаева признали лучшим вратарем мира по версии IFFHS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
