ФИФА задумалась о запрете на добивание после исполнения пенальти

Bild: ФИФА может запретить добивать мяч после исполнения пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о внесении изменений в правила, касающиеся исполнения пенальти. Об этом стало известно Bild.

Сейчас в организации обсуждается введение запрета на добивание, если вратарь отразил мяч. В таких случаях планируется назначать удар от ворот. При этом в ФИФА пока не знают, как трактовать попадание мяча в каркас ворот после пенальти.

Новые правила могут вступить в силу, начиная с сезона-2026/2027. Таким образом, чемпионат мира 2026 года станет последним крупным турниром, в котором пенальти будут исполняться по старым правилам.

1 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально изменил правила игры. Во всех профессиональных лигах появилось нововведение, согласно которому вратарь сможет держать мяч не более восьми секунд. В противном случае будет назначаться угловой в пользу команды-соперника.