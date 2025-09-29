Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:31, 29 сентября 2025Бывший СССР

Делегация Украины отправилась в США для обсуждения производства дронов

Делегация Украины отправилась в США на встречу по совместному производству БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Делегация Украины отправилась в США на встречу по совместному производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Общественное» («Суспильне») со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Уточняется, что на встрече обсудят технические вопросы. В ведомстве добавили, что украинскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал соглашение с США о поставках оружия Украине.

До этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что Киев ведет подготовку соглашения с Вашингтоном по продаже украинских дронов в обмен на американское оружие. Он назвал это «мега-сделкой». «Украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее оружие из США. Это совершенно новая страница», — отметил парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Штурмовик в одиночку уничтожил толпу военных ВСУ

    ВСУ атаковали Белгород

    В США высказались о передаче «Томагавков» Украине

    Загадочный объект с волосами и перьями упал на ферму

    Женщины-военные пожаловались на домогательства бойцов ВСУ

    Над Киевом заметили одинокий дрон-разведчик

    Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением

    Делегация Украины отправилась в США для обсуждения производства дронов

    Трамп резко высказался о признании государственности Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости