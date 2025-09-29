Делегация Украины отправилась в США для обсуждения производства дронов

Делегация Украины отправилась в США на встречу по совместному производству БПЛА

Делегация Украины отправилась в США на встречу по совместному производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Общественное» («Суспильне») со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Уточняется, что на встрече обсудят технические вопросы. В ведомстве добавили, что украинскую делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал соглашение с США о поставках оружия Украине.

До этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что Киев ведет подготовку соглашения с Вашингтоном по продаже украинских дронов в обмен на американское оружие. Он назвал это «мега-сделкой». «Украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее оружие из США. Это совершенно новая страница», — отметил парламентарий.