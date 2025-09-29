Рост зарплат россиян поставили в зависимость от роботов

Силуанов связал будущий рост зарплат с цифровизацией и роботизацией

Власти намерены добиться роста зарплат россиян в ближайшие за счет повышения производительности труда. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов страны Антон Силуанов.

Такой эффект, полагает чиновник, будет достигнут за счет современных технологий. Повышение доходов сотрудников он поставил в зависимость от успехов в автоматизации, цифровизации и роботизации.

Улучшению благосостояния граждан поспособствуют исключение избыточных обязательных требований, иные системные меры по улучшению регуляторики, а также целевая работа в отраслях социальной сферы.

По словам Силуанова, такие меры должны стать эффективными даже на фоне нового повышения налогов и падения темпов инвестиций. Главными драйверами роста экономики министр назвал потребительский и инвестиционный внутренний спрос.

В том же интервью он отметил, что десятипроцентное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года стало альтернативой вариантам, которые ударили бы по экономике еще сильнее. Что касается снижения порога доходов для уплаты НДС в шесть раз, до 10 миллионов рублей, то министр попросил не связывать решение со стремлением собрать больше денег. Он указал, что таким образом власти хотят справиться с проблемой дроблением бизнеса.