Экономика
11:04, 29 сентября 2025Экономика

Минфин назвал два главных драйвера роста российской экономики

Силуанов: Потребительский и инвестспрос — главные драйверы роста ВВП России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В настоящее время потребительский и инвестиционный спрос являются главными драйверами роста российской экономики. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Вышеуказанные виды спроса на внутреннем рынке остаются ключевыми для российской экономики на протяжении последних трех лет, отметил руководитель ведомства. Основой спроса продолжает быть рост зарплат и доходов населения, резюмировал Силуанов.

В плане инвестиций речь идет прежде всего о государственных вложениях в различные отрасли российской экономики, добавил министр. Также способствуют росту ВВП РФ денежные средства естественных монополий. Для частного бизнеса власти предусмотрели улучшение инвестиционного климата через национальную модель ведениям предпринимательской деятельности, заключил Силуанов.

Ранее профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова заявила, что рост производительности труда в стране сейчас не дотягивает до темпов увеличения ежемесячных окладов сотрудников. Подобное обстоятельство, пояснила она, негативно влияет на российскую экономику, так как способствует разгону инфляции и не приводит к сглаживанию разрыва между спросом и предложением. Такого рода дисбаланс, отметила эксперт, фиксируется на фоне острого кадрового голода в ключевых отраслях, включая строительный сектор и сельское хозяйство. Обеспечивать рост зарплат российские власти планируют за счет использования современных технологий, резюмировал Силуанов.

