Глава страны ЕАЭС поздравил Санду и похвалил ее за европейское будущее

Пашинян поздравил Санду, указав на ее твердую приверженность европейскому пути

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Молдавии Майю Санду с победой ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, указав на твердую приверженность будущему в Европейском союзе (ЕС). Его слова приводит Armenpress в своем Telegram-канале.

«Сердечно поздравляю Майю Санду и народ Молдовы с результатами парламентских выборов и твердой приверженностью продвижению европейского будущего страны», — заявил политик.

Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Весной 2024 года в Армении начал действовать закон о стремлении страны в ЕС. Тогда заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что «невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть».

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов, набрав более 50 процентов голосов. По результатам голосования будет также сформировано правительство.