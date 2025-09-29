Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:07, 29 сентября 2025Мир

В Кремле сообщили об отсутствии конкретных сроков визита Ким Чен Ына в Москву

Песков: Сроки визита Ким Чен Ына в Москву не определены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен ЫН

Ким Чен ЫН. Фото: KCNA / Reuters

Точные сроки визита в Москву лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пока не определены. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву во время сентябрьской встречи в Китае.

На вопрос журналистов, прояснились ли сроки и началась ли практическая проработка визита иностранного лидера, Песков ответил отрицательно.

При этом Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным после переговоров в Китае, обратился к нему со словами: «Увидимся скоро». Российский лидер в свою очередь ответил, что в Москве будут ждать визита главы КНДР.

В начале сентября Дмитрий Песков уточнил, что представители России и Северной Кореи обсудят возможность встречи президента РФ с северокорейским лидером после приезда последнего в Пекин.

В июне прошлого года Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы, когда российский лидер находился с государственным визитом в столице КНДР. Порода Пхунсан выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные». ВСУ атаковали инфраструктуру в Белгородской области

    Володин встретился с главой Вьетнама

    В Кремле сообщили об отсутствии конкретных сроков визита Ким Чен Ына в Москву

    В европейской стране закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА

    Известную российскую блогершу смутил интимный вопрос от бабушки

    Врач рассказал о первых действиях при попадании в глаз горячего масла

    Останки загадочно пропавшей 23-летней девушки опознали через 12 лет

    Герой России сообщил о взятии под контроль всего юга ДНР

    Россиянин описал поездку на Кавказ фразой «там все не так, как я думал»

    Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости