В Кремле сообщили об отсутствии конкретных сроков визита Ким Чен Ына в Москву

Точные сроки визита в Москву лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пока не определены. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву во время сентябрьской встречи в Китае.

На вопрос журналистов, прояснились ли сроки и началась ли практическая проработка визита иностранного лидера, Песков ответил отрицательно.

При этом Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным после переговоров в Китае, обратился к нему со словами: «Увидимся скоро». Российский лидер в свою очередь ответил, что в Москве будут ждать визита главы КНДР.

В начале сентября Дмитрий Песков уточнил, что представители России и Северной Кореи обсудят возможность встречи президента РФ с северокорейским лидером после приезда последнего в Пекин.

В июне прошлого года Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы, когда российский лидер находился с государственным визитом в столице КНДР. Порода Пхунсан выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.