Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

Манухина: Первые поставки Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре 2025 года

Первые поставки Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре 2025 года. Сроки первых отгрузок на выставке «Иннопром» в Минске назвала РИА Новости представитель «АвтоВАЗа» Евгения Манухина.

В первой партии планируют поставить порядка 140 автомобилей.

«Lada Iskra все очень ждали и давно.<...> Это более молодежная модель и направлена на покупателя, который не хочет Granta, которая уже достаточно долго на рынке, а Vesta для него слишком, может, была дорогая, и Iskra ему подойдет — более компактная машина и направленная на большего покупателя», — сказала представитель компании.

Первые партии собранных на производственной площадке «Автозавод Санкт-Петербург» автомобилей Lada Iskra отправились в дилерские центры концерна «АвтоВАЗ» 18 сентября. На этой площадке прежде выпускались автомобили японского концерна Nissan, а теперь на завод поступают сборочные комплекты Lada Iskra — окрашенные кузова, силовые агрегаты, элементы салона, шасси и другие компоненты.

Ранее в «АвтоВАЗе» планировали произвести в 2025 году до 4000 экземпляров. Однако производственный план пришлось понизить из-за резкого падения спроса на внутреннем рынке. На ситуацию повлиял ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин.