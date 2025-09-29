Названы указывающие на болезни печени неочевидные симптомы

Гастроэнтеролог Ломова: Цвет ладоней может указывать на болезни печени

Большинство болезней печени на ранних этапах протекают бессимптомно, предупредила гастроэнтеролог Валерия Ломова. О том, какие неочевидные признаки могут указывать на патологии органа, она рассказала в беседе с «Известиями».

Ломова объяснила, что у печени нет нервных окончаний, поэтому она не болит и не беспокоит человека. Однако при проблемах с этим органом в организме происходят изменения, которые легко заметить. Так, она призвала обратиться к врачу, если меняется цвет ладоней, появляются сосудистые звездочки, отечность, частые носовые кровотечения или синяки при минимальном воздействии на кожу.

Кроме того, Ломова назвала типичными симптомами болезней печени отсутствие аппетита, тошноту, потерю или набор веса. Также по ее словам, человек может быстро уставать, жаловаться на проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Врач добавила, что срочно показаться специалисту нужно, если кожа становится желтой, появляется горечь во рту, а моча приобретает темный цвет. В лабораторных анализах, по ее словам, на проблемы с печенью указывают падение уровня тромбоцитов и гемоглобина в крови, а также обнаружение уробилиногена в моче.

Ранее нарколог Николай Чередниченко сообщил, что от алкоголя сильнее всего страдает печень. Также, по его словам, спиртное сильно вредит поджелудочной железе и нервной системе.