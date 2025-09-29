Мошенники придумали новую схему кражи денег россиян

Мошенники начали предлагать россиянам доходы от продажи полезных ископаемых

Мошенники начали предлагать россиянам доходы от продажи полезных ископаемых. О новой схеме обмана, которую придумали аферисты для кражи личных данных и денег граждан, предупредили специалисты компании Angara Security в разговоре с РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленники начали создавать фишинговые ресурсы, которые обещают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. Сайты внешне похожи на официальные новостные порталы или ресурсы, принадлежащие госорганам.

На них пользователя просят ввести персональные данные, чтобы проверить, имеет ли он право на выплаты. После этого человеку сообщают, что он включен в список получателей доходов и что скоро с ним свяжутся специалисты для оформления выплат.

«Данная схема ориентирована на социально активных граждан, следящих за новостями о пособиях и пенсиях, а также на людей с низкой цифровой грамотностью. Последствия такого мошенничества могут быть крайне серьезными», — предупредил младший эксперт по защите бренда Angara MTDR Александр Сухарев. По его словам, злоумышленники крадут личные данные жертвы, а также могут похитить ее деньги.

Как объяснили в компании, мошенники используют для обмана новость о законопроекте про фонд социальной справедливости. Документ был предложен на рассмотрение в Госдуму в январе, но не получил поддержки. Авторы инициативы предлагают распределять средства от продажи природных ресурсов среди россиян.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, пользователям посоветовали проверять данные о социальных выплатах на портале «Госуслуги» и официальных государственных ресурсах. Также не следует вводить личные данные на сайтах, предлагающих проверить участие в социальных программах, так как официальные инстанции никогда не запрашивают подобную информацию через неофициальные каналы, добавили в Angara Security.

Ранее россиян предупредили о другой новой схеме мошенничества. Уточнялось, что аферисты начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков.