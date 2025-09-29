Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

Аналитик Мильчакова: Возможная конфискация активов РФ ударит по евро

Возможная конфискация активов РФ ударит по евро и вызовет иски от тысяч пострадавших. Такие последствия действий Евросоюза (ЕС) описала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Главы европейских государств на саммите 1 октября планируют обсудить вопрос о замороженных в европейских банках и депозитариях российских активах. Сейчас в ЕС заблокировано более 200 миллиардов евро — процентные доходы от этих активов уже изымаются и направляются на Украину и периодически заходит речь о возможном изъятии средств.

«На наш взгляд, к каким бы хитрым "схемам" не прибегали бы чиновники из Брюсселя, чтобы создать правовую базу для этого незаконного решения, у этих "схем" крайне мало шансов быть одобренными и тем более — реализованными на практике. Против такого решения уже выступает не только, как обычно, Венгрия, но уже и западноевропейские страны, например, власти самой Бельгии», — отметила эксперт.

На прямую конфискацию активов ЦБ РФ и российских инвесторов, чиновники Евросоюза вряд ли решатся — это грозит судебными исками тысяч пострадавших, а также ударом по евро, к которому начнет стремительно падать доверие как к мировой резервной валюте. Вместо этого власти объединения попробуют продавить вариант «мягкой конфискации», предоставив Украине кредит на эту сумму, который (на бумаге) будет подлежать возврату, как и обычные кредиты, пояснила Мильчакова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому страны Европы не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное», пояснил он. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свою очередь заявил, что страна поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он призвал перечислить Киеву почти 140 миллиардов евро.