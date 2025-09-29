Украинский FPV-дрон поразил российский многоцелевой вертолет Ми-8, сообщил военный блогер Борис Рожин. Ситуация, как утверждается, произошла в районе села Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).
Членам экипажа удалось эвакуироваться. Они выжили и были спасены.
Экипаж смог посадить горящий борт
Telegram-канал «Военный осведомитель» публикует кадры столкновения. По ним видно, что вертолет в момент удара летит низко над землей. Авторы канала отмечают, что оператор летательного аппарата заранее выходил на перехват вертолета, пытаясь нанести удар в лоб со стороны кабины.
В результате дрон попал по топливным бакам в грузовом отсеке, после чего началось возгорание. Благодаря небольшой высоте полета экипаж сумел успешно посадить горящий борт и эвакуироваться.
Находившихся на подбитом вертолете оперативно подобрали
Экипаж севшего в поле горящего вертолета подобрала пехота, пишет Telegram-канал «Воевода вещает». «Летчики красавцы, удержали горящий, спокойно усадили», — высказались о ситуации авторы.
Уточнялось, что в момент удара рядом кружил российский вертолет Ка-52.
Как подметили в России, украинские ресурсы специально не показали момент плавной посадки борта на землю, транслировав лишь горящий борт. Также отмечается, что изначально противник указывал неверный тип вертолета, утверждая, что это был ударный Ми-28.
Российский дрон уже сбивал украинский вертолет
Похожая ситуация в прошлом году произошла в Запорожье, однако в тот раз был подбит украинский вертолет. Сделали это также при помощи дрона, но российского.
Российский беспилотник обнаружил украинский вертолет у Великой Новоселки на Времьевском выступе. Согласно кадрам, дрону противодействует система РЭБ, но он все равно поразил борт противника.
Годом ранее также сообщалось, что российский дрон «Ланцет» уничтожил в ДНР украинский Ми-8. Предположительно, удар по военному борту был нанесен во время дозаправки или выгрузки-загрузки груза.