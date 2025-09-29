«Попали по топливным бакам». Российские военные смогли посадить горящий вертолет. Как им удалось?

Военблогер Рожин: FPV-дрон ВСУ сбил российский вертолет Ми-8

Украинский FPV-дрон поразил российский многоцелевой вертолет Ми-8, сообщил военный блогер Борис Рожин. Ситуация, как утверждается, произошла в районе села Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Членам экипажа удалось эвакуироваться. Они выжили и были спасены.

Экипаж смог посадить горящий борт

Telegram-канал «Военный осведомитель» публикует кадры столкновения. По ним видно, что вертолет в момент удара летит низко над землей. Авторы канала отмечают, что оператор летательного аппарата заранее выходил на перехват вертолета, пытаясь нанести удар в лоб со стороны кабины.

В результате дрон попал по топливным бакам в грузовом отсеке, после чего началось возгорание. Благодаря небольшой высоте полета экипаж сумел успешно посадить горящий борт и эвакуироваться.

Находившихся на подбитом вертолете оперативно подобрали

Экипаж севшего в поле горящего вертолета подобрала пехота, пишет Telegram-канал «Воевода вещает». «Летчики красавцы, удержали горящий, спокойно усадили», — высказались о ситуации авторы.

Уточнялось, что в момент удара рядом кружил российский вертолет Ка-52.

Оператор украинского FPV-дрона Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Как подметили в России, украинские ресурсы специально не показали момент плавной посадки борта на землю, транслировав лишь горящий борт. Также отмечается, что изначально противник указывал неверный тип вертолета, утверждая, что это был ударный Ми-28.

Российский дрон уже сбивал украинский вертолет

Похожая ситуация в прошлом году произошла в Запорожье, однако в тот раз был подбит украинский вертолет. Сделали это также при помощи дрона, но российского.

Ми-8 в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский беспилотник обнаружил украинский вертолет у Великой Новоселки на Времьевском выступе. Согласно кадрам, дрону противодействует система РЭБ, но он все равно поразил борт противника.

Годом ранее также сообщалось, что российский дрон «Ланцет» уничтожил в ДНР украинский Ми-8. Предположительно, удар по военному борту был нанесен во время дозаправки или выгрузки-загрузки груза.