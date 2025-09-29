Россия
В Чечне отреагировали на приговор рассорившему Кадырова и Бастрыкина подростку

Омбудсмен Солтаев обещал бороться за правду в деле устраивавшего драки подростка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике»

Группа защитников устраивавшего драки на улицах Москвы чеченского подростка Махмуда М. (имя изменено) будет бороться за правду и справедливость в его деле и подаст апелляцию на приговор, по которому несовершеннолетнего приговорили к году и 11 месяцам колонии. Об этом заявил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в Telegram.

По словам правозащитника, он убежден в невиновности подростка, он обещал отстаивать его права до конца. «Мы стойко держимся и будем бороться за справедливость всеми доступными законными способами. Будем смотреть вперед с оптимизмом», — отреагировал на приговор Солтаев.

Как сообщалось ранее, за подростка в декабре 2024 года вступался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что юношу не посадят, а его делом занимаются чеченские депутаты, правозащитники, сенаторы и лично он. Тогда же Кадыров выступил с резкой критикой руководства МВД и СКР, обвинив Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина в некачественной работе. Таким образом, дело подростка рассорило Кадырова и глав российских силовых ведомств.

Тот же уполномоченный по правам человека Солтаев отчитывался о возвращении в Чечню сбежавшей от родителей совершеннолетней Седы Сулеймановой — он публиковал фото, на котором у девушки были видны следы, похожие на синяки. После этого о судьбе Сулеймановой ничего не было известно.

