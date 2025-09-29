Сальдо заявил, что Зеленский манипулирует темой переговоров

Встречи по конфликту на Украине без переговоров бесполезны. При этом Владимир Зеленский манипулирует данной темой, к такому выводу пришел губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«Со стороны Зеленского идет манипуляция, он говорит, мол, Россия встречаться не хочет. Встречаться на переговорах это одно, а просто встречаться это другое», — отметил он.

По словам Сальдо, в этом случае нужно «встречаться с целью вести переговоры, а не просто встречаться».

В начале сентября Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт. Он также назвал Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский станет единственным препятствием для урегулирования конфликта в случае отказа приехать в Москву на переговоры. Украинский лидер оказался в трудном положении, поскольку с ним никто не хочет взаимодействовать.