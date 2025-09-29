Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:47, 29 сентября 2025Бывший СССР

Сальдо обвинил Зеленского в манипулировании темой переговоров

Сальдо заявил, что Зеленский манипулирует темой переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Встречи по конфликту на Украине без переговоров бесполезны. При этом Владимир Зеленский манипулирует данной темой, к такому выводу пришел губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«Со стороны Зеленского идет манипуляция, он говорит, мол, Россия встречаться не хочет. Встречаться на переговорах это одно, а просто встречаться это другое», — отметил он.

По словам Сальдо, в этом случае нужно «встречаться с целью вести переговоры, а не просто встречаться».

В начале сентября Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт. Он также назвал Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский станет единственным препятствием для урегулирования конфликта в случае отказа приехать в Москву на переговоры. Украинский лидер оказался в трудном положении, поскольку с ним никто не хочет взаимодействовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные». ВСУ атаковали инфраструктуру в Белгородской области

    Сальдо обвинил Зеленского в манипулировании темой переговоров

    В Турции возмутились из-за решения Зеленского по Африке

    ВСУ оставили умирать раненого наемника из США

    Россиянам рассказали о народных способах выведения блох у собак

    Названы простые способы сохранить молодость мозга

    В Кремле ответили на слова генсека НАТО российских самолетах

    Песков оценил возможность возобновления переговоров с Украиной

    Володин встретился с главой Вьетнама

    В Кремле сообщили об отсутствии конкретных сроков визита Ким Чен Ына в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости