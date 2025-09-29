Спорт
19:30, 29 сентября 2025Спорт

Теннисистка Андреева раскрыла придуманное китайскими фанатами прозвище для нее

Теннисистка Андреева: Китайские фанаты называют меня «маленькая пряная Мирра»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла прозвище, которое придумали для нее китайские фанаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка рассказала, что китайские фанаты называют ее «маленькая пряная Мирра».

В данный момент Андреева участвует в турнире WTA 1000 в Пекине. Она вышла в четвертый круг, где встретится с победительницей противостояния между австралийкой Майей Джойнт и британкой Сонай Картал.

Андреева — пятая ракетка мира. На ее счету две победы на турнирах WTA‑1000 (Дубай и Индиан‑Уэллс). Теннисистка также является серебряным призером Олимпиады‑2024 в паре с Дианой Шнайдер, за что была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Все новости