Теннисистка Андреева раскрыла придуманное китайскими фанатами прозвище для нее

Российская теннисистка Мирра Андреева раскрыла прозвище, которое придумали для нее китайские фанаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка рассказала, что китайские фанаты называют ее «маленькая пряная Мирра».
В данный момент Андреева участвует в турнире WTA 1000 в Пекине. Она вышла в четвертый круг, где встретится с победительницей противостояния между австралийкой Майей Джойнт и британкой Сонай Картал.
Андреева — пятая ракетка мира. На ее счету две победы на турнирах WTA‑1000 (Дубай и Индиан‑Уэллс). Теннисистка также является серебряным призером Олимпиады‑2024 в паре с Дианой Шнайдер, за что была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.