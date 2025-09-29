Спорт
23:11, 29 сентября 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина принять участие в следующем матче команды

Тренер «Вашингтона» Карбери сомневается, что Овечкин будет в предсезонной игре
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил шансы капитана и нападающего команды Александра Овечкина принять участие в следующем предсезонном матче клуба. Его слова на своей странице в социальной сети X приводит журналист Том Гулитти.

Специалист заявил, что сомневается, что Овечкин сможет сыграть против «Коламбус Блю Джекетс». Встреча должна пройти 30 сентября.

Ранее стало известно, что Овечкин провел первую полноценную тренировку с командой после травмы. Отмечалось, что россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.

