Удар «Гераней» по энергообъекту в Сумской области попал на видео

Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по электроподстанции в Сумской области. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео попал удар по энергообъекту, расположенному возле города Конотоп. На попавших в сеть записях видно, как после ударов по зданию подстанции появляются вспышки, после которых в небо поднимаются столбы дыма.

В начале сентября на видео попал массированный удар российских войск по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Как отметил военный корреспондент Юрий Котенок, в прошлом она была самой мощной электростанцией в Киевской области.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для российских войск полное уничтожение украинской энергетики будет проблематично. Он оценил повреждения украинской энергетики в 20-30 процентов и подчеркнул, что у Киева имеются резервные источники обеспечения.