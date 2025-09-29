Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 29 сентября 2025Бывший СССР

Удар «Гераней» по энергообъекту в Сумской области попал на видео

Удар российских «Гераней» по электроподстанции в Сумской области попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по электроподстанции в Сумской области. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео попал удар по энергообъекту, расположенному возле города Конотоп. На попавших в сеть записях видно, как после ударов по зданию подстанции появляются вспышки, после которых в небо поднимаются столбы дыма.

В начале сентября на видео попал массированный удар российских войск по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС). Как отметил военный корреспондент Юрий Котенок, в прошлом она была самой мощной электростанцией в Киевской области.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для российских войск полное уничтожение украинской энергетики будет проблематично. Он оценил повреждения украинской энергетики в 20-30 процентов и подчеркнул, что у Киева имеются резервные источники обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости