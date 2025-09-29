Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет, об этом сообщила Федерация бокса России в Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется. В федерации выразили соболезнования семье чемпионки и назвали ее уход из жизни большой утратой.

Там отметили, что Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Она является трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, 11-кратной чемпионкой России.

