Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет, об этом сообщила Федерация бокса России в Telegram-канале.
Причина смерти не уточняется. В федерации выразили соболезнования семье чемпионки и назвали ее уход из жизни большой утратой.
Там отметили, что Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Она является трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, 11-кратной чемпионкой России.
Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев.