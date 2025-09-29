Спорт
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
3:1
Завершен
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
0:0
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
2:1
Завершен
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
2:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
02:45, 29 сентября 2025Спорт

Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ирина Синецкая

Ирина Синецкая. Фото: Telegram-канал Федерации бокса России

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет, об этом сообщила Федерация бокса России в Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется. В федерации выразили соболезнования семье чемпионки и назвали ее уход из жизни большой утратой.

Там отметили, что Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Она является трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, 11-кратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев.

